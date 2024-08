Nel blu dipinto di blu significato e testo del capolavoro di Domenico Modugno

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 6 agosto 2024) Nel blu,di blu è la canzone italiana più nota al mondo, c’è poco da dire al riguardo. Scritta da Franco Migliacci nel 1957 e portata al successo dain una leggendaria edizione del Festival di Sanremo 1958, Volare, questo il titolo con cui viene sempre presentata, nacque da una suggestione dell’autore per undi Marc Chagall, Le coq rouge dans la nuit. Almeno questo è quanto si disse all’inizio. Nel celebre quadro sono immortalati due innamorati che volano nel cielo infinito, verso un abbraccio che li riunirà. Successivamente si parlò di un incubo di Migliacci, legato a un periodo sentimentale non spensierato, poi rielaborato. Così, il protagonista del brano racconta un sogno che lo ha colpito e che forse non tornerà più. Quando cioè dipingeva la faccia e le mani di blu, il colore spirituale e onirico per eccellenza, volando nel cielo.