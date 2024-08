Morta in monopattino Gli amici di Eleonora | Le nostre serate ad ascoltare musica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) "Passiamo lea fumare qualche sigaretta e adper trascorrere del tempo insieme. Domenica sera le ragazze sono andate a fare un giro in, sono state via molto tempo e non le potevamo chiamare perché avevano lasciato i telefoni per comodità. L’amica ha chiamato un altro amico per andare a cercarle, prima di lui è arrivata la polizia". Sofiam Agal, 21 anni, ha passato la serata conPaveri, la 18enne che ha perso la vita in. "Avevano già il– ha aggiunto Agal che si ritrova nella zona del centro Cazzamali talvolta con una quindicina di persone – forse volevano provare qualche modalità in più". Erano state via troppo tempo e questo, forse, avrebbe potuto insospettire i ragazzi che erano rimasti con la sorellina della ragazza di 17 anni e loro cellulari.