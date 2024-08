Mobilità con la spina Il pieno di elettricità Monza raddoppia le colonnine di ricarica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)fa ildi. Entro fine anno arriveranno 10 nuove postazioni dielettrica da 7ciascuna: 70 nuove infrastrutture dicon due punti di rifornimento a testa, per un totale quindi di 140 nuovi punti diper veicoli elettrici o ibridi plug-in. Praticamente il numero diin città raddoppierà rispetto ad ora, in cui se ne contano 71 (distribuite in 63 stazioni). Le 10 nuove postazioni diCity plug di A2a, porteranno il capoluogo brianzolo ad avere una buona copertura in termini di rifornimento elettrico, con circa 2.5 punti diper mille abitanti. Si tratta dicompatte - poco più grandi di un dissuasore di sosta e facilmente installabili e removibili - con un’erogazione complessiva per stazione di 33 kW.