Milano Fashion&Jewels sostenibilità e intelligenza artigianale al centro

(Di martedì 6 agosto 2024) Per sorprendersi scoprendo accessori moda, gioielli e abbigliamento provenienti da ogni parte del mondo, godendo di un’esperienza immersiva capace di coniugare ricerca, innovazione ec’è un solo indirizzo,Fashion&Jewels. La kermesse milanese si prepara alla prossima edizione in programma dal 14 al 17 settembre 2024 a Fiera(Rho), ospitando circa seicento brand, il 48% dei quali provenienti dall’estero. Un evento unico che si distingue per un’ampia e completa proposta di collezioni, che spaziano dagli accessori fashion ai manufatti artigianali, abbracciando una pluralità di culture e tradizioni.