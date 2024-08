Lo schermidore Alessio Foconi replica agli insulti degli hater | Gente annoiata Ce l’ho messa tutta non devo chiedere scusa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 agosto 2024) L’esito della finale del fioretto a squadre maschile aveva deluso molti italiani. Gli azzurri Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini eerano arrivati all’ottavo e penultimo assalto con una sola stoccata da recuperareavversari giapponesi. Il parziale negativo per 5 a 0 subìto dal subentratoaveva allontanato definitivamente le speranze dell’oro, esito che si è concretizzato con l’ultimo round che ha visto i nipponici trionfare con il definitivo 45-36. Alla delusione però si sono aggiunti glidi molti utenti sul web nei confronti della riserva,. L’atleta ha deciso di ritornare su quegli attimi e ciò che ne è seguito in un’intervista al Corriere, dopo che la fidanzata l’aveva già difeso in un lungo post: «Ce, nona nessuno. La mia fidanzata è stata grande», ha commentato l’azzurro.