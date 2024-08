LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tocci e Marsaglia per la semifinale dai tre metri Jodoin di Maria ci prova dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Buongiorno e bentrovati alladella sesta giornata di gare deiin questedi2024. All’Aquatics Centre, in programma quest’oggi la fase preliminare e ladella gara maschile individuale dai tree la Finale femminile. In casa Italia, Lorenzoe Giovanniandranno a caccia di un posto nell’atto conclusivo a Cinque Cerchi, ma prima di tutto bisognerà essere in grado di gestire gli scorsi delle eliminatorie, con tanti atleti al via e quindi la necessità di stare in ballo per diverso tempo. Sarà unasia dal punto di vista fisico che mentale, con gli azzurri che hanno mostrato una buona condizione nel corso della gara del sincro.