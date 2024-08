Lindsay Lohan lancia il nuovo trend Churro Hair e va alla riconquista del palcoscenico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024)sta vivendo un anno straordinario, tra il ruolo da protagonista in “Irish Wish” su Netflix al fianco di Ayesha Curry, l’apparizione in abiti couturepremière di “Mean Girls” e l’annuncio del tanto atteso sequel di “Freaky Friday”. La star del cinema sta ufficialmente riprendendo il suo posto come icona nella cultura pop e nel mondo della bellezza. Nel corso della sua carriera,ha spesso giocato con il suo caratteristico colore di capelli rosso, passando dall’arancio rame al biondo fragola, senza dimenticare la sua fase platino.e i “” Il suo ultimo cambio di look è una tonalità cannella sfumata con intricati colpi di luce biondi.