La squadra è stata costruita bene ma non può vincere il campionato Nessun proclama solo tanto lavoro

(Di martedì 6 agosto 2024) La nuova Ancona di Gadda e Guerini è alalle Terre di Maluk. Ieri mattina il ritrovo allo stadio Del Conero, presenti dirigenza e giocatori, per la prima conferenza stampa ufficiale, poi la partenza per l’agriturismo delle Cozze di Monte San Vito dove s’è svolto il primo allenamento. E’ un’Ancona che non punta ail, come ha sottolineato Massimo Gadda, ma a costruire una società più solida e più forte, tra un anno. "Comincia la stagione più importante per la storia calcistica di questa città – ha detto in conferenza l’assessore Angelo Eliantonio – e stavolta non ci sono scuse per non stare vicini a questa, è un appello alla città e al tifo. Gadda e Guerini sono un grande elemento di suggestione che tutta la città meritava. Per come s’erano messe le cose il bicchiere non si può considerare mezzo pieno, ma colmo".