John Wick | in sviluppo una serie Tv sequel del quarto capitolo

(Di martedì 6 agosto 2024) Come rivelato in esclusiva da Deadline, la Lionsgate sta ulteriormente espandendo il suo universo dicon: Under The High Table , unad’azione prodotta esecutivamente dalla star del franchise cinematografico da miliardi di dollari, Keanu Reeves, e dal regista, Chad Stahelski. Stahelski è anche pronto a dirigere l’episodio pilota. Scritta dal co-creatore di The Old Man , Robert Levine, la storia di: The High Table riprende subito dopo la fine di: Chapter 4.ha lasciato il mondo della Grande Tavola in una posizione precaria e unadi nuovi personaggi cercherà di farsi un nome, mentre alcuni dei personaggi più fedeli del franchise rimarranno fedeli al vecchio ordine mondiale.