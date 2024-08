I filo putiniani dell’Iba insistono | Khelif e Yu-Ting hanno cromosomi da uomo Bach Cio è corrotto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Iba insiste: «Non eravamo lì quando sono nate, mae Yu-da» Ad un certo punto, la “controversa” (è dire poco) International Boxing Association, che adesso tutti maneggiamo con la sigla Iba, ha provato a cavalcare lo scandalo che è piovuto addosso a Imanee Yu-Ling, le pugili accusate di essere troppo “mascoline” per combattere nel torneo olimpico femminile. L’Equipe racconta le difficoltà della associazione non più riconosciuta dal Cio a causa di problemi di governance, per organizzare una conferenza stampa a Parigi, in piene Olimpiadi. Obiettivo: riprendere la parola e provare a spiegare perché le due atlete furono squalificate agli ultimi mondiali innescando il “caso” che in questi giorni è esploso di sponda sull’Italia. “Venerdì pomeriggio la federazione internazionale ha contattato una società di eventi e consulenza.