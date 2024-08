I coltelli il box-dormitorio e i vestiti della vittima | i pochi indizi per trovare l’assassino di Sharon

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Bergamo – Diversisono trovati e sequestrati dai carabinieri durante i controlli. La domanda è: c’è anche quello usato dalper uccidereVerzeni? Al momento non affiorano elementi che facciano pensare di aver individuato l’arma del delitto, così come non risulta siano state rinvenute tracce di sangue. Si tratta dicon una lama “importante“ compatibile con i quattro fendenti (tre alla schiena e uno al torace), oggetti recuperati nelle zone setacciate dagli investigatori nelle ore successive all’omicidio33enne, nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola (Bergamo), in via Castegnate.