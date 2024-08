Guerra civile inevitabile | Musk soffia sul fuoco della protesta in Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Dura critica del governo britannico a Elonper i suoi commenti «ingiustificabili» e «irresponsabili» sui disordini di estrema destra inai danni dei miti. Sulla sua piattaforma X, il multimiliardario americano ha commentato che «una», in risposta a un messaggio che attribuiva l'ondata di violenze all'«immigrazione di massa». Quale risposta, il segretario di stato per la giustizia Heidi Alexander, ha dichiarato che «questi commenti sono ingiustificabili», sottolineando in un intervento su Times Radio che, «se si dispone di unade piattaforma di social media, questo dà anche una responsabilità. Tutti dovrebbero chiedere calma».