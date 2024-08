Gli animalisti contro Credem Max Mara | Basta pellicce vere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Max, o per meglio dire (questa volta), torna nel mirino degli. Dopo il blitz di protesta nelle gallerie della Collezionemotti e i cori di dissenso davanti al negozio di via Emilia San Pietro, con tanto di megafono, ieri il gruppo Animal Defense League si è spostato di pochi metri, ma l’appello non cambia: "Le vostresono sporche di sangue". L’azione portata avanti da Adl prende il nome di campagna di pressione, ovvero una serie di manifestazioni e proteste rivolte sempre nei riguardi della stessa impresa allo scopo di ottenere un risultato specifico; una mossa che a livello internazionale ha già coinvolto il monopolio di Marc Jacobs, per esempio.