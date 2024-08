Dichiarazione del Sindaco sull’accoltellamento in centro città a Pescara

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 6 agosto 2024)- “Ringrazio la polizia, il questore e il prefetto per la risposta immediata che è stata data a seguito dell'accoltellamento di ieri in pieno. Una risposta repentina ed efficace, a dimostrazione di una presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio della. Resta il fatto che un episodio del genere è inaccettabile., da sempreaperta, accoglie e attrae molte persone che arrivano da fuori e, tra queste, c'è anche chi commette reati. Ma a questo bisogna aggiungere che, grazie alle forze dell'ordine, è unacon un sistema di protezione che funziona, come è stato ampiamente dimostrato anche ieri. Ci conforta, poi, che il sistema di videosorveglianza contribuisca a far sì che le situazioni delittuose vengano risolte in pochissimo tempo e anche di questo ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione ieri.