Cantiere tramvia C’è lo sprint d’agosto Asfalto in notturna e lavori sui chiusini

(Di martedì 6 agosto 2024) Via al rush finale dei cantieri per la linea Fortezza-San Marco in vista della ripresa della scuola a settembre. L’obiettivo: arrivare con i nodi più critici per la viabilità già sciolti per non snervare la circolazione quando tornerà a pieno regime. Per questo tornano le lavorazioni notturne. Si parte da viale Matteotti dove ieri notte è stato istituito un divieto di transito sulla corsia in adiacenza alcentrale tra via Fra’ Bartolommeo e piazza della Libertà in direzione di quest’ultima. Lasciando però disponibile la corsia sul controviale. Sempre ieri sera alle 21 sono iniziati isu alcuniin viale Strozzi e viale Lavagnini. Su entrambi scatteranno restringimenti di carreggiata: in viale Strozzi sulla direttrice verso il sottopasso (lato Fortezza), in viale Lavagnini nel tratto da via Leone X verso la Fortezza.