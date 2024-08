Boom di abbandoni al canile di Vaiano Cremasco non c’è più posto per i quattrozampe | struttura chiusa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)(Cremona), 6 agosto 2024 – Triste comunicazione di Consorzio.it ai sindaci dei paesi del, congiunta con la responsabile delsovracomunale di, la veterinaria Elena Castelli lancia l’allarme: “Ilè chiuso perché tutti i posti sono occupati e non possiamo più accogliere nessuno. È la realtà di questa estate, che sta vedendo un numero record di cani abbandonati per le più disperate scuse. Una coppia ha lasciato il cane perché ha dodici anni; un’altra invece ha rinunciarché ha partorito sette cuccioli, storia che fa il paio con quella di altre due femmine portate alche hanno poi partorito. “Abbiamo dovuto chiudere ile non accettare altri arrivi – conferma Elena Castelli –. Abbiamo moltissimo lavoro e siamo stremati. Anche gli animali non è che stiano benissimo con queste temperature”. I numeri del resto, parlano chiaro.