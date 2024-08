Zack Snyder commenta il cameo di quell' attore DCEU in Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024)ildi'”” inSenza dubbio è ilpiù inaspettato dilo ha finalmenteto, considerato che coinvolge uno dei “suoi attori” del defunto, con tanto di frecciatina a’universo condiviso! In un momento davvero sbalorditivo, la star di L’Uomo d’Acciaio e The Witcher Henry Cavill appare come un Logan che sembra uscito direttamente dalle pagine dei fumetti. The Hollywood Reporter ha incontrato il regista di Rebel Moon e veterano delper chiedergli cosa pensa dell’che ha scelto per Superman che ora è comparso per pochi secondi nei panni diildi Henry Cavill in“Non l’ho ancora visto, ma ne ho sentito parlare”, ha detto il regista. “Sembra divertente”.