Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)DEL 5 AGOSTOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA APPIA CAUSA CODE DA VIA DEI LAGHI VIALE DELLA REPUBBLICA, IN DIREZIONE ALBANO SULLA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO INCEDENZA PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA RISOLTI I DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE IL PRIMO A TIVOLI TRA VIA GIUSEPPE PICCHIONI E LA STAZIONE FERROVIARIA L’ALTRO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE, NEI DUE CASI LA CIRCONE è SCORREVOLE CI SPOSTIAMO NEL REATINO ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA SALARIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, A VASCHE, FRAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA FL4-VELLETRI.