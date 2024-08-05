Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 10:30 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA APPIA CAUSA CODE DA VIA DEI LAGHI VIALE DELLA REPUBBLICA, IN DIREZIONE ALBANO SULLA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO INCEDENZA PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA RISOLTI I DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE IL PRIMO A TIVOLI TRA VIA GIUSEPPE PICCHIONI E LA STAZIONE FERROVIARIA L’ALTRO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE, NEI DUE CASI LA CIRCOLazioNE è SCORREVOLE CI SPOSTIAMO NEL REATINO ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA SALARIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, A VASCHE, FRAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA FL4 Roma-VELLETRI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 09:45 - AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA E IN ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA LAURENTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA SONO DUE GLI INCIDENTE CHE PROVOCANO DISAGI, CODE IL PRIMO A TIVOLI TRA VIA GIUSEPPE PICCHIONI E LA STAZIONE FERROVIARIA L’ALTRO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI CIAMPINO E FRASCATI GLI INTERVENTI COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 09:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMNETI PER TRAFFICO N INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN DIMINUZIONE AL MOMENTO LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, VERSO LA CAPITALE SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITÀ DI ALBUCCIONE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO SULLA SALARIA DA TENUTA SANTA COLOMBA AL BIVIO PER SETTEBAGNI E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 08:45 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMNETI PER TRAFFICO N INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN DIMINUZIONE AL MOMENTO LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, VERSO LA CAPITALE SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITÀ DI ALBUCCIONE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO SULLA SALARIA DA TENUTA SANTA COLOMBA AL BIVIO PER SETTEBAGNI E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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