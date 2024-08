Temptation Island | Alessia Pascarella fa chiarezza sulla conoscenza di Lino Giuliano e suo figlio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha voluto replicare alle parole cheha pronunciato in merito allacon suo. La fidanzata di12 non ha apprezzato alcune polemiche nate sui social e ha voluto raccontare tutta la verità. Queste le sue parole a riguardo: “Voglio chiarire che mioconoscee sapeva che era il mio compagno. Semplicemente, non abbiamo mai vissuto insieme. Ma davvero, perché fate polemica su ogni cosa?” Le rivelazioni inedite didopo: il pensiero su Maika Randazzo Dopo12 tutti coloro che hanno partecipato hanno avuto una risonanza mediatica sui social.ha voluto dire cosa ne pensa di Maika Randazzo, sfruttando la domanda ricevuta da una ragazza che la segue.