Scambio clamoroso e Napoli spiazzato | l’affare scuote la Serie A

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’idea è clamorosa: le due squadre diA starebbero pensando ad un incredibile, coinvolto anche ilFinora è stato un mercato scialbo e privo di colpi di scena interessanti. La squadra più attiva è stata sicuramente la Juventus con quattro acquisti importanti (e Giuntoli non ha intenzione di fermarsi qui). Dietro c’è la Roma, con il doppio colpo Soulé e Dovbyk. Lo squillo delsi chiama Alessandro Buongiorno, un acquisto da quasi 40 milioni: un rinforzo necessario per la difesa. Insieme a lui anche Rafa Marin, un altro centrale, e l’esterno Spinazzola a zero. E stop. La non cessione di Osimhen sta bloccando le manovre in entrata: senza la sua uscita, e quindi senza l’incasso, è complicato arrivare a chiudere altre operazioni, fra cui quella già impostata Lukaku (ma non solo).