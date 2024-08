Parigi 2024 Djokovic completa il Golden Slam | cos’è chi lo ha fatto

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) – Novakvince la medaglia d’oro nel tennis alle Olimpiadi diil Career, la cinquina che comprende i 4 titoli delloe l’oro olimpico. Il serbo, 37 anni, batte in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz eun’impresa riuscita solo a quattro tennisti, due uomini e due donne. Prima del numero due al mondo, c’erano riusciti Rafael Nadal, che è salito sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Pechino del 2008, Andre Agassi, che ha vinto invece l’edizione di Atlanta 1996, Steffi Graf, l’unica tennista ad averto ilnel 1988, e Serena Williams, che ha vinto l’oro a Londra 2012 nel singolare. “Abbiamo giocato per quasi tre ore, due set, è stata una battaglia incredibile. Quando l’ultima palla è passata dietro di lui, quello è stato onestamente l’unico momento in cui ho pensato di vincere il match.