Odissea a Guadine Un’altra giornata di code sotto il sole Proteste dei residenti

(Di lunedì 5 agosto 2024) Traffico in tilt in via Bassa Tambura, all’altezza del bivio per. Agosto è il mese che segna grande affluenza al fiume Renara e le conseguenze del provvedimento, che vede istituita la Ztl in tutti i weekend estivi, si fanno sentire. "Sabato pomeriggio siamo rimasti bloccati per 45 minutiilcocente – protestano alcunidei paesi a monte -. Una colonna di auto, chi scendeva e chi saliva, era bloccata tra due file di auto in sosta, lateralmente la strada. L’ira di qualche residente non si è fatta attendere e sono volate parole grosse, anche nei confronti dei vigili urbani presenti al presidio all’ingresso di via Alta Tambura". La postazione è stata rafforzata da altro personale per consentire lo scorrimento dei mezzi imbottigliati tra le auto in sosta.