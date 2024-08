Monte San Savino Festival 2024 | edizione da incorniciare con 12 concerti 150 allievi 1500 spettatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agostoSanda- 12, 150IlSanchiude un’positiva che ci ha insegnato quanto l’impatto della musica vada oltre le nostre emozioni ed i numeri, e soprattutto che il progetto del MSF ha grandi potenzialità per la città e il territorio. La città ha accolto ilcon grande partecipazione. “Durante le giornate del, dichiara Patrizia Roggiolani Assessore alla Cultura del Comune diSan, la città si è trasforma in un palcoscenico vivace e vibrante, in cui l'arte, la musica, il patrimonio artistico/culturale e la gastronomia (altra eccellenza della nostra città), si sono unite per creare un'esperienza indimenticabile per tutti.