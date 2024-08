Mercato Roma | la pista Chiesa resta viva ma prima serve un terzino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024)5 agosto 2024 - Lachiude una settimana da sogno dicon tre ingaggi che hanno vibrare la piazza. Se infatti l'arrivo di Samuel Dahl è stato apprezzato in termini di potenzialità, non ha di certo la qualità e il nome capace di muovere le folle come invece hanno fatto Matias Soulé e Artem Dovbyk. Gli ingaggi dell'argentino e dell'ucraino sono valsi ai giallorossi le prime pagine e tante luci della ribalta del. Due maxi colpi che uniti alsvedese fanno un tris di altissimo livello che ora mette Daniele De Rossi nell'invidiabile posizione di avere una rosa di altissimo livello e al tempo stesso sulle spine di dover mostrare fin da subito tutto il suo valore. I colpi da novanta in casa giallorossa non sembrano però essersi ancora fermati qui. In questi giorni i ponti tra la Juventus e Federicosembrano essersi definitivamente tagliati.