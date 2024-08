LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia il programma attesa per il quartetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) 17.11 Si prosegue con il terzetto messicano, il quarto al via. Ricordiamo che si sono qualificate in tutto otto nazioni. 204 SALAZAR VALLES Jessica 205 VERDUGO OSUNA Yuli 203 GAXIOLA GONZALEZ Daniela 17.10 Solo 47.284 per la Polonia, partenza difficoltosa del terzetto e velocità che ha tardato ad arrivare. Seconda posizione provvisoria. 17.08 È il momento delle polacche: 230 KARWACKA Marlena 232 LOS Urszula 234 SIBIAK Nikola 17.07 Molto interessante il 45.593 della Nuova Zelanda, appena poco più di un decimo sopra il record del mondo (stabilito dalla Cina). Velodromo transalpino che, da queste prime battute, sembra assai veloce. 17.05 Qualificazioni che servono alle otto squadre per stabilire un tempo e così definire la griglia del primo turno. Inora il terzetto neozelandese.