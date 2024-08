La verità su Angela Carini Imane Khelif rompe il silenzio | Perché l’italiana ha fatto tutto questo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha finalmente rotto ildopo lo scandalo e la forte pressione mediatica che l’ha travolta dopo la controversa sfida contro, in cui sono emerse accuse sulla sua identità sessuale. L’atleta algerina ha lasciato che fossero la sua abilità nel pugilato e il supporto ufficiale del CIO, che ha confermato la sua legittima partecipazione alle Olimpiadi, a parlare per lei. Grazie ai verdetti dei giudici,ha già al collo una medaglia di bronzo, conquistata battendo l’ungherese Hamori, e punta ora a qualcosa di ancora più prezioso. Se vincerà il prossimo incontro contro la thailandese Janjaem Suwannapheng, combatterà per la medaglia d’oro. Dopo giorni disi esprime con forza. Accusa anche il team italiano e descrive la sua situazione come una forma di bullismo e aggressione personale.