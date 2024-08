La guerra a casa l’inferno in A1 Famiglia ucraina spazzata via Vede morire la moglie lui è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ma le ombre della morte si erano allungate fin dalla mattina in A1 per un esodo delle vacanze da libro nero. Un’auto è finita fuori strada alle prime luci dell’alba: un morto e un feritoè il bilancio della tragedia. Laè morta sotto gli occhi del marito, adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. Si tratta di una coppia di ucraini da tempo in Italia e ben inseriti in città. Il traffico lungo l’autostrada del sole è rimasto congestionato fino all’ora di pranzo: nelle prime ore della mattina le code hanno raggiunto i sette chilometri con pesanti ripercussioni anche sul tratto aretino dell’autostrada che mette in collegamento nord e sud del paese.