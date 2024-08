Il ritorno di Olivera ‘libera’ Di Lorenzo | ecco quando sarà a Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Mathiasrientrerà a brevissimo adie praticamente libererà Giovanni Dicosa succederà La sconfitta in amichevole contro il Girona ha fatto sorgere dei dubbi leciti sul calciomercato fin qui condotto dal Napoli, che ha raggiunto una fase di stallo. Ci sono diverse cessioni in stand by che dovranno concretizzarsi, in primis quella di Victor Osimhen per permettere al club di puntare successivamente su Romelu Lukaku. Poi ci sono Gaetano, finito nel mirino del Parma che ha già presentato un’offerta, e Jens Cajuste, che invece non è convinto di andarsene altrove. Ma al di là del mercato, Conte attende anche Mathiasdi rientro dalle vacanze dopo l’ottima Copa America con l’Uruguay e il terzo posto finale.