Il nuovo murales di Attorrep per Francavilla In Sinni

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un murale lungo 50 metri perin. Un viaggio attraverso la storia e la cultura del paese Un murale lungo 50 metri come a percorrere un affascinante viaggio attraverso la storia e la cultura del paese: è questo il contributo dell’opera d’arte urbana creata da Antonino Perrotta in arteperIn, il caratteristico borgo lucano in provincia di Potenza, contrassegnato dal passaggio di OSA Festival, promotore della scena street artistica di questa regione. Con il Patrocinio del Comune diIn, situata in un punto strategico, alle porte del Parco Nazionale del Pollino, svincolo cruciale sopra il Bosco Rubbio e il Monte Caramola, l’opera si divide in 4 scene principali, sviluppandosi da sinistra verso destra e offrendo una narrazione visiva che celebra i simboli e le tradizioni locali.