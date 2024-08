Gli Anelli del Potere 2 c’è un altro elemento della tradizione che ISDA non aveva

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 5 agosto 2024) Patrick McKay, showrunnerserie, anticipa untramaseconda stagione de Glidel. Gli Ent e la presenza di untolkieniana. Dopo aver debuttato nel 2022, la serie fantasy di successo di Prime Video, che vede anche J.D. Payne come showrunner, si sta preparando per riportare i suoi spettatori nella Terra di Mezzo. I trailerseconda stagione di The Rings of Power hanno già anticipato l’arrivo di molti nuovi personaggi, luoghi e mostri, tra cui gli Ents, gli esseri simili ad alberi già presenti nella trilogia de Il Signore deglidi Peter Jackson. In una recente intervista con SFX Magazine (via GamesRadar+), McKay ha rivelato che gli Ents saranno presenti nella seconda stagione de Glidel