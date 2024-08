Garage con passo carrabile costantemente ostruito | la protesta di Fabio in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024)Rigoni, residente di Terracina, denuncia la problematica delle auto parcheggiate abusivamente davanti al suo, soprattutto dopo le 20:00 quando non è disponibile il carro attrezzi per la rimozione. La sua foto sdraiato accanto a un’auto che ostruisce ilè diventata virale sui social. Problema Ricorrente Rigoni paga per il, ma gli automobilisti continuano a ignorare il divieto di sosta, bloccando l’accesso al suo. Diritti e Sanzioni I proprietari diconautorizzato hanno il diritto di accesso protetto dalle disposizioni locali. Chi parcheggia abusivamente rischia sanzioni, multe e possibili denunce. Risposta delle Autorità Nonostante le numerose segnalazioni alla Polizia Locale, finora è stata elevata solo una multa.