Filippo Macchi argento bis | Grazie a tutti Mille emozioni

(Di lunedì 5 agosto 2024) CASCINA –bis: “”.bis. Dopo l’olimpico nel singolare,, 22 anni, atleta di Navacchio, Cascina, provincia di Pisa, nato a Pontedera, è vicecampione olimpico a Parigi anche a squadre nel fioretto.ha conquistato l’alle Olimpiadi di Parigi con Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Oro al Giappone con il punteggio 45-36 nella finale con l’Italia guidata dal ct Cerioni.: “Siamo vicecampioni olimpici e non potevo chiedere di meglio se non esserlo con voi. Abbiamo portato qualcosa che mancava all’Italia da 12 lunghissimi anni. Hoda buttarr giù e un milione di persone da menzionare in quanto hanno fatto parte di questo magnifico viaggio”.