Due feriti lievi e sei arrestati nella maxi rissa

(Di lunedì 5 agosto 2024)a bottigliate la notte scorsa in zona movida. Il bilancio finale parla di duenon gravi e di seifiniti a San Vittore con l’accusa diaggravata: in manette quattro italiani, un filippino e un peruviano di età compresa tra 20 e 30 anni; tra loro, ci sarebbero anche senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, due gruppi di ragazzi, per motivi ancora da chiarire verosimilmente legati a qualche bicchiere o a una parola di troppo, si sono fronteggiati armati di bottiglie di vetro poco dopo le 3 in viale Pasubio, a due passi da piazza XXV Aprile e dalla zona dei locali di corso Como. Alcuni passanti, preoccupati per quanto stava succedendo, hanno allertato il 112, generando l’intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura.