Daily Crown | Camilla raggiungerà Carlo nella casa della loro luna di miele

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Londra, 5 ago. (Adnkronos) –andrà a incontrarea Birkhall, dove la coppia trascorse ladinel 2005. Come rivela l’Express, alla finesettimana, la reginail retenuta di Balmoral per dare il via alle vacanze estivefamiglia reale.si recherà a incontrare la monarcanascosta’ di Birkhall, che si trovaproprietà in Scozia, e che è considerata come il ‘rifugio perfetto’ per la privacy del sovrano, mentre prosegue la sua cura contro il cancro.“ha trascorso del tempo con la sua famiglia nelle ultime settimane e più avanti questa settimana si recherà a Balmoral”, ha detto la fonte all’Express. “Birkhall è come una secondaper entrambi, la adorano. Non solo è dove hanno trascorso ladi, ma anche dove amano trascorrere del tempo insieme lontano da occhi indiscreti”.