Casa Zaffarano | Qui esclusività e accessibilità coesistono

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’È UNO SPAZIO, nascosto tra i cortili storici del centro di Milano, in cui, una volta entrati, si ha l’impressione di aver intrapreso un viaggio a bordo di una macchina del tempo. Questo spazio si chiamaed è un’autentica piccola impresa della sartoria, germogliata nel cuore della città (in Corso Venezia 40): allestito come un salotto d’altri tempi, in questo spazio si avrà l’opportunità di studiare e realizzare il proprio guardaroba su misura, con la preziosa assistenza del padrone di, Niccolò(nella foto). È proprio lui a raccontare qual è l’ispirazione che lo ha guidato nella realizzazione del nuovo progetto: "Desideravo che fosse uno spazio appartato e affascinante, pensato più per accogliere e conversare di bellezza che per vendere – spiega –. Qui è possibile riscoprire, con dinamiche fortemente contemporanee, l’incanto dell’abito su misura".