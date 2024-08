Caorso l’ex centrale nucleare in smantellamento dal 1999 Servono altri 7 anni e 350 milioni di spesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Milano – L’ultima volta in cui l’Italia ha sognato di costruire un impianto termodi moderna concezione risale a oltre cinquant’fa. Fra il 1970 e il 1978 l’Enel, allora ente pubblico e monopolista del settore elettrico, affidò all’Ansaldo la costruzione del più grande reattore italiano su tecnologia dell’americana General Electric. Oltre 468 miliardi di lire di denaro pubblico dell’epoca, per un impianto che aveva richiesto 10di ore di lavoro, capace di assorbire 30mila tonnellate di ferro, settemila di macchinari, per l’impegno durato 5da parte di 350 tecnici capaci di attivare un sistema che forniva a regime 840 megawatt di potenza, ovvero 5 miliardi di Kilowatt all’anno.