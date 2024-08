Calciomercato Juventus Nico Gonzalez piace tantissimo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una squadra, quasi, da cedere rapidamente per chiudere le ultime operazioni in entrata. Questo l’equilibrio che Cristiano Giuntoli dovrà trovare entro il 31 agosto, giorno della chiusura delle trattative. In attese delle cessioni, ildellaha messo nel mirino tre obiettivi sensibili: Jean-Clair Todibo, Teun Koopmeiners e. Thiago Motta attende questi tre acquisti, con l’attaccante esterno argentino della Fiorentina conteso dai bianconeri e dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La società viola valuta il sudamericano 35 milioni di euro, cifra alta ma raggiungibile con qualche cessione., Thiago Motta parla delle operazioni in uscita: “Chi non è qui è sul mercato” (Credit foto –.com)“Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. Tutti, a parte Miretti che in questo momento è infortunato.