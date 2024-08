Battiti Live | la scaletta dell’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per il primotargato Canale 5 è tempo dei saluti. Lo show musicale condotto da Ilary Blasi, con Alvin e Rebecca Staffelli, è arrivato alla quinta ed ultima, in onda questa sera dal palco sul mare allestito a Molfetta. Ecco ladella serata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi. The Kolors Francesco Gabbani Sarah Boomdabash Rocco Hunt Gabry Ponte Mr Rain Petit Alex Britti Gaia Benji e Fede Capoplaza Ava, Mida, Villa Dotan Mietta Alex Matteo Paolillo Cioffi Berna Per quanto riguarda le performance on the road da alcune delle località turistiche più apprezzate della Puglia, ci saranno Emma da Brindisi, Tananai da Giovinazzo e BigMama da Ostuni.2024 su Canale 5: gli ascolti2024 si è svolto, tra Molfetta e Otranto, dal 21 giugno al 7 luglio.