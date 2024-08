Badminton An Se Young trionfa alle Olimpiadi di Parigi 2024 Finale dominata contro He Bing Jiao

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ha vinto la più forte. Il torneo femminile didisi è chiuso con il trionfo della sudcoreana An Se. La numero uno del mondo non ha avuto rivali e ha dominato l’ultimo attola cinese He, imponendosi in due set game con il punteggio di 21-13 21-16. Dopo un iniziale equilibrio, An Seha trovato un primo mini allungo (12-9). La cinese ha accorciato le distanze fino al -1, ma nuovamente la sudcoreana ha allungato in maniera decisiva, con un parziale di 8-1, che le ha permesso di chiudere sul 21-13. Ad inizio secondo game An Sesi porta subito sul +4, ma Heriesce a rientrare sul -1 (12-11). Nuovo allungo della sudcoreana, che va a prendersi il game per 21-16, conquistando la medaglia d’oro. La finalina per il bronzo non si è disputata.