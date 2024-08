Anche Marilyn sotto la scure del furore woke | via la statua sessista da Palm Springs

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024)Monroe finiscela scura della cultura, che vuole cancellare tutto quanto non in linea con un pensiero unico difficile da decifrare. E’ successo a, dove una monumentalededicata alla grande attrice, per decenni icona del cinema americano, è stata rimossa e spostata in un altro luogo perché confliggente con il “comune senso del pudore”.e ladi otto metri spostata L’oggetto della controversia è una gigantesca scultura, alta quasi otto metri, che rappresenta l’attrice in posa da una delle scene più famose del cinema, quelle tratta da ‘Quando la moglie è in vacanza’ (The Seven Year Itch, 1955), quando si posiziona sopra la grata della metropolitana di New York per godersi la brezza che ne fuoriesce, incurante del fatto che le sollevi la gonna dell’abito.