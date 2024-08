Allarme moda a luglio vendite in calo dell' 81%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) I saldi dinon hanno frenato ilnel comparto(abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile casa e articoli sportivi). A lanciare l'è la FederazioneItalia-Confcommercio: -4,6% la flessione media nel primo semestre del 2024, -8,1% la perdita dirispetto allo stesso periodo del 2023. Il 60%e imprese intervistate ha riportato una diminuzione, il 25% una stabilità e il 15% una crescita. "Solo nel 2023 sono spariti dalle nostre strade 5.080 negozi di, che hanno lasciato quasi 10.000 persone in cerca di una nuova occupazione - ha dichiarato Giulio Felloni, presidente di Feder- serve un cambio di passo. Riteniamo che dalle nostre proposte al ministroe imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, si potranno trovare soluzioni per arrestare quest'emorragia commerciale".