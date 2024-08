Zattini torna in pubblico Oggi Sirotti e la festa della Lega Anche Bonaccini lo incoraggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Il sindaco Gian Lucanon ha partecipato, ieri, alla cerimonia di commemorazione dei sikh, soldati di origine indiana che avevano combattuto durante la Seconda Guerra mondiale (al suo posto il vice Vincenzo Bongiorno). È annunciato, però, alla cerimonia di stamattina per Silver(ore 10) presso il giardino a lui intitolato, in via Ribolle. Sempre(21.30), inoltre, è atteso allaa Cervia. Un appuntamento a cui è stato altre volte. Questa, però, sarà la prima dopo l’annunciomalattia. Non si sono fermati, in questi giorni, i messaggi di vicinanza e affetto.l’eurodeputato Pd ed ex presidenteRegione, Stefano, ha voluto esprimere, tramite la pagina Facebook istituzionale, il suo sostegno: "Un forte abbraccio al sindaco di Forlì, a cui auguro davvero un rapido percorso di guarigione.