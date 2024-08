Vince Vaughn ha parlato della scomparsa delle sue commedie +18

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024)ritiene che i dirigenti di Hollywood “ci pensino troppo” quando si tratta di sviluppare il tipo divietate ai minori per cui l’attore è notoriamente famoso. L’ attore, famoso tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 con i suoi film vietati ai minori di 18 anni come 2 single a nozze, Old School e Swingers, ha recentemente condiviso su Hot Ones i suoi pensieri su quei film che al giorno d’oggi non vengono più realizzati. “I dirigenti ci pensano troppo“, ha dettoal conduttore Sean Evans. “Ed è come, è pazzesco, ti ritrovi con queste regole, tipo, se hai fatto geometria e hai detto che 87 gradi erano un angolo retto, allora tutte le tue risposte sono sbagliate, invece di 90 gradi. Quindi è nata un’idea o un concetto, tipo, dicevano qualcosa tipo, ‘Devi avere un IP‘”.