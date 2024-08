Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 15.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA DIREZIONEAD OSTERIA NUOVA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE CODE TRA VIA CODEVIGO E VICOLO ANGUILLARESE DIREZIONE STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN VIA AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO DIREZIONEA MACCARESE SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALEW VIALE MARIA TRA VIA DI PRAIA A MARE E VIALE ROSPIGLIOSI DIREZIONE VIA DEL CASALE DI SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral