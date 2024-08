Vela oggi in tv domenica 4 agosto Olimpiadi Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Il programma e tutte le informazioni per seguire lanella giornata dialledi. Ben sei eventi in calendario, in ognuno di questi è presente un’imbarcazione italiana. Si parte alle 12.05 con Lorenzo Brando Chiavarini in gara-7 e 8 nell’Ilca 7, allo stessoo lo start del Nacra 17 Foling con Ruggero Tita e Caterina Banti che vogliono mantenere la vetta dopo la terza, la quarta e la quinta regata. Alle 12.13 scatta il Kite maschile con Riccardo Pianosi, alle 12.33 al via anche il Kite femminile con Maggie Pescetto. Appuntamento poi alle 14.35 con Chiara Benini Floriani che cerca di recuperare terreno nell’Ilca 6 con gara-7 e 8, infine alle 17.05 Elena Berto e Bruno Festo nel 470 misto.