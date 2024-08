Re Carlo ultime notizie | il compleanno di Meghan Markle ignorato per paura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 4 agosto 2024)compie 43 anni il 4 agosto 2024, e Re, così come il resto della Famiglia Reale, non ha intenzione di fare gli auguri in pubblico usando i canali social. Una scelta ormai presa molti anni fa, perdi comunicare un atteggiamento sbagliato. Il Re continua a non gradire le decisioni dei Sussex, tanto che i rapporti con il figlio Harry sono ai minimi storici.compie 43 anni: la Famiglia Reale la ignora Resi sta preparando per ritirarsi a Balmoral, il luogo amato dalla madre, la Regina Elisabetta II. Il Castello è visitabile fino al 4 agosto 2024, del resto: dopodiché, le visite sono sospese perché la Famiglia Reale ha in programma le classiche vacanze estive.e il Principe Harry non sono stati invitati, e oggi 4 agosto la Duchessa del Sussex compie 43 anni.