Perché ci siamo lasciati Perla e Mirko choc e lacrime | la verità dietro la decisione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2024), arriva ladefinitiva. Sono stati giorni di fuoco per la coppia ex Temptation Island e Grande Fratello. C’era chi parlava di crisi, chi chiedeva cosa stesse succedendo e chi aspettava un cenno, una parola, un chiarimento da parte dei due. E alla fine l’annuncio è arrivato. Dal 23 luglio scorso, giorno in cui suc’è stata una segnalazione, beccato con altre due ragazze in piscina di un amico, sono iniziate le voci. Nelle ultime oreVatiero eBrunetti hanno parlato. O meglio hanno affidato le loro riflessioni a Instagram. Lunghi messaggi in cui hanno spiegato come stanno davvero le cose. Parole dedicate non solo alla loro relazione, ma anche ai fan e a chi li ha seguiti. I due hanno messo un punto a tutte le voci che si rincorrevano da giorni, anche se probabilmente non è l’epilogo che i Perletti speravano.