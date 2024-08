Parigi 2024 scherma | Italia argento nel fioretto maschile a squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) L’è medaglia d’nelalle Olimpiadi di. Nel remake della finale dei Giochi Olimpici di Londra 2012, allora vinta dagli azzurri, il Giappone si prende la rivincita imponendosi con il punteggio di 45-36. I nipponici, campioni del mondo in carica si prendono così la medaglia d’oro, mentre la squadrana bissa l’delle colleghe fiorettiste. Sul terzo gradino del podio sale, invece, la Francia, che nella finale per il bronzo ha sconfitto in rimonta gli Stati Uniti 45-32. Dopo un’iniziale fase di studio con il punteggio che si sblocca dopo quasi un minuto, il Giappone si aggiudica il primo assalto grazie a Shikine, che batte Tommaso Marini 5-3, e tiene anche nel secondo con Iimura contro un bravo Guillaume Bianchi (7-10).