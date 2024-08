Parigi 2024 Jacobs abdica ma è quinto con 9 85 nei 100 Noah Lyles nuovo campione olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Marcellnella finale dei 100 metri alle Olimpiadi die chiude alposto con un ottimo 9.85. E allo Stade de France è lo statunitensea laurearsidella gara regina col personale in 9.79 (.784), davanti al photofinish sul giamaicano Kishane Thompson in 9.79 (.789). L’unico a confermarsi sul podio di Tokyo 2020 è lo statunitense Fred Kerley che si prende il bronzo in 9.81 dopo l’argento di tre anni fa. Quarta posizione invece per il sudafricano Akani Simbine (9.82), davanti ache chiude la gara con una vistosa fasciatura all’adduttore. L’azzurro parte nella corsia più esterna, la nona, ed esce bene dai blocchi. Poi prova in tutti i modi a recuperare sui primi della classe, ma deve accontentarsi del primato stagionale. Sesto posto per il bostwano Letsile Tebogo (9.86), mentre lo statunitense Kenneth Bednarek (9.