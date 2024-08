Oltre il Colle 82enne disperso in montagna | ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Sono inda sabato (3 agosto) aile in alta Val Brembana ledi un uomo di 82 anni, residente a Bergamo, di origini vietnamite, che non è rientrato a casa dopo la giornata in. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa, che non lo ha visto rientrare e si è preoccupato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, venerdì 2 agosto l’uomo era uscito da un bed and breakfast della zona per intraprendere il sentiero della Valparina. Così sono scattate le, a cui stanno lavorando numerose squadre del socalpino (per un totale di circa 50 tecnici) della VI Delegazione Orobica (circa 50 tecnici), insieme con Sagf – Socalpino Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Al lavoro anche i droni e l’elicottero della guardia di Finanza per la ricerca con il dispositivo IMSI Catcher e il trasporto delle squadre.